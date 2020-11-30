澳門貴賓賭廳收入佔比勢縮剩三分一

澳門賭收不斷下跌，其中，貴賓賭廳業務前景更不被看好。券商Sanford Bernstein發表報告，澳門2019至2023年的貴賓賭廳收入複合增長率料縮4%，由140億美元縮至120億美元。到2023年時，貴賓賭廳收入佔當地總賭收將不足三分一。

該行指，有關的預測是基於2019年貴賓賭廳博彩收入佔澳門總賭收39%，而澳門去年旅客總數3,950萬人次之中，只有約2%參與貴賓賭廳博彩。

至於貴賓賭廳博彩收縮，主因賭業中介(俗稱疊碼仔)的資金流動性出現問題所致，亦涉及內地近期致力打擊非法網上博彩。該行指，部分疊碼仔由於關閉網絡賭博營運，令他們正受到投資者、存款人尋求撤資的困擾。而貴賓廳賭客在本期間為了避嫌，亦不願與疊碼仔往來。

雖然該行認為，暫時難以判斷這對疊碼仔的澳門業務會產生怎麼樣的長期結構性影響。可是如果當局繼續審查地下錢莊等資金渠道的話，疊碼仔的資金流動性將更趨緊，並在短期和中期對澳門貴賓廳業務增長造成負面影響。

事實上，受新冠肺炎疫情影響，澳門博彩收入已連瀉13個月！據澳門博彩監察協調局早前數字，10月份當地博彩毛收入為72.7億澳門元，雖較9月份增加50.59億澳門元，但仍較去年同期顯著收縮72.5%。今年首10個月累計賭收為458.75億澳門元，按年大跌81.4%。

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