【專訪】位元堂攻寵物市場開拓新收入

面對疫情來勢洶洶，鄧表示，惟有積極做本地客生意，以及在中港兩地拓展電商銷售渠道。現時公司在港經營72間分店，當中約20多間位處遊客區。她表示，仍看好通關後香港自由行生意可望回升，只要疫情有好轉，旅客恢復「只是時間問題」。

鄧氏由2016年加入位元堂至今已踏入第5個年頭，她直言過程頗為艱難，因為一入行市道開始轉差，亦錯失香港過去的黃金十年，但其父鄧清河(公司主席)常勸勉「打逆境戰始終比順境戰好」。她亦表示，對自家產品「香港製造」的招牌有信心，一直嘗試推出洗髮水、喉糖等不同產品，冀將品牌日常化、大眾化，望顧客並非因為要醫病才光顧位元堂。

位元堂今年4月推出由中醫團隊研發的寵物保健品系列「位您寵」，她解釋，是看準港人愛惜寵物，該產品已籌備兩年，並由公司招攬的中獸醫團隊研發。現時線上線下網點及全港逾百間寵物店有售，亦看準疫情下衍生Staycation(留港度假)熱潮，不少港人會攜同寵物入住酒店或用餐，故與不同酒店合作分銷相關產品。

她直言，產品僅推出半年，加上寵物保健品市場新穎，難為產品設下明確盈利目標，但形容目前市場反應及銷售增長正面，亦以獲取市場份額為首要任務，計劃年底進攻較熟悉中藥的台灣市場。

展望未來，她相信業務會着眼大灣區，料內地會積極推動灣區與香港涵接，對業務發展有信心，而現時位處內地的50多間門店，主要集中在對品牌熟悉度更高的廣東。不過，受制內地藥規，現時要申請在內地銷售香港製造的藥物幾乎沒有可能，當中新推出的「位您寵」亦因牽涉保健品及寵物零食的分類問題，暫無法進入內地市場。她期待，大灣區可推出藥物互認的政策，讓所有產品能面向內地。

位元堂早前公布截至9月底止半年業績，收入按年增80.9%至5.09億元，惟在開支大增下，錄得股東應佔虧損2.33億元，不派中期息。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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