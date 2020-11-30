【專訪】HKD.com：港虛擬貨幣市場發展潛力巨

近年市場興起一股虛擬資產浪潮，香港數字資產交易所HKD.com創辦人兼行政總裁楊凱文接受東網專訪時坦言，虛擬貨幣於香港絕不算主流，提供服務的本地數字資產交易所亦不足十間，惟虛擬貨幣經過逾十年發展，已成為龐大的全球性資產，相信隨着其作為投資及避險工具的價值獲更廣泛認同後，整體市場用戶及市值將錄增長，長遠更有意在香港發展虛擬零售支付。

縱使目前虛擬貨幣尚未獲廣泛接納為交易媒介，但該公司已推出銷售點終端系統(POS)作為零售支付方式。楊凱文解釋，建立POS交易網絡的目的並非旨在以虛擬貨幣交易代替主流電子支付，而是為虛擬資產的持有人提供多一個使用途徑，讓貨幣「變得沒有那麽虛擬」。

他表示，已與過百家商舖簽訂合作意向書，包括餐飲、酒店、零售商戶、車行及教育機構，冀明年可與500家或以上商舖合作。目前POS處於最後測試階段，正式投入服務後會向商戶收取1%手續費，未來將根據商業考量調整收費，惟短期內不會上調。

此外，隨着虛擬貨幣自動櫃員機(ATM)在全球愈趨普及，他計劃未來一年內於全港增設20部虛擬貨幣ATM。他坦言成本雖高，但前期投資必不可少，冀一年內收支平衡。

事實上，虛擬貨幣的發展於香港仍處初步階段，楊凱文坦言，在香港要普及化「不是一日可做到」，由於現時大部分數字資產交易所仍基於互聯網形式存在，大眾對難以「觸摸」的事物難免抗拒。他引述數據指，現時本地使用虛擬貨幣交易的人數僅約10萬至20萬，提供服務的本地數字資產交易所更低於10間。

他續稱，儘管虛擬貨幣佔全球資產規模的比例仍較小，但市值對比今年初已升逾2.5倍。隨着虛擬貨幣價值逐漸被市場關注，相信有更多市民會投入相關交易，同時吸引國際交易平台於香港發展本地化服務。

對於港府於本月初針對數字資產交易服務及發牌制度作公眾諮詢，楊凱文表示，公司已設合規部門，對能成功申請牌照非常有信心。發牌後虛擬貨幣作為受證監會監管的新投資工具，勢會有更清晰的投資指引和產品説明，有助加強投資者信心及保障。

該公司早前宣布，將於下月中旬設立虛擬資產實體交易中心。楊凱文稱，有意於港島區再開設大型分店，惟暫未有時間表。疫情亦沒有增添他對公司發展的憂慮，坦言反而令其以較低的市價租用場地。該公司目前技術加營運人員約30人，料每年增聘20至30%人手。

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