【專家點評】陳政深：港股12月或先升後跌

11月份來到尾聲，上周見資金似有重回舊經濟股，尤其是中資金融股之勢，然而在期指結算日，卻見恒指在27,000點有一定阻力，尚未有足夠動力一舉而破。在過去一段時間，新經濟股尚未真正起動，科技指數如能出現突破，其中的恒指成分股亦可望帶動恒指，12月以28,000點為目標並不為過。然而，基於過去十年，12月的恒指表現只是升跌各半，而季初至今恒指已升了13%，過去10年的第4季，恒指8升2跌，但10年平均升幅只是3%，歷史數據看，指數恐怕突破後需作回吐。

疫情之下，不少企業都安排員工在家工作，又或是安排遙距辦公室，以分散風險，網絡安全的需求因而提升，對安領此類提供相關產品的企業自然有利。前景上，股份亦具不少催化劑，先在上半年度，透過認購投資策略，進軍金融服務市場；8月份，公司宣布認購證監會持牌機構銳升金融6成股權，用以擴展其金融服務業之業務組合。另外，公司旗下擁有Axion Global，主要用作投資初創項目，早前Axion更與虛擬資產交易平台HKbitEX訂立認購協議。HKbitEX是首批申請證監會「虛擬資產交易平台許可證」的機構之一，可以預見，安領未來在金融科技領域，尤其是STO（證券型代幣發行）市場中潛力不可小覤。

股價走勢上，安領國際在0.5元橫行已久，突破至0.55元水平見回吐，預料整固過後可挑戰0.65元水平，目前公司市值僅5.3億元，相較半年收入已有2億元，現價安全系數甚高，值得留意。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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