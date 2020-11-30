新股專輯：和鉑醫藥周一起招股 入場費13050元
2020年11月30日 07:32
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臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥(02142)周一(30日)起公開招股，計劃發行約1.38億股，10%公開發售，招股價11.7至12.92港元，以中間價計，集資淨額約15.895億元，主要用於撥資集團的核心產品，包括巴托利單抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036)。每手1,000股，入場費13,050.2元，12月3日中午截止認購，預計12月10日在主板掛牌，保薦人為摩根士丹利、美銀證券及中信証券。
和鉑醫藥是次上市共有9名基石投資者，合共認購9,200萬美元股份，其中BlackRock為最大基石投資者，認購3,000萬美元股份。
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