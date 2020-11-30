【樓民熱話】區區均見劈售惟樓價仍高！有幾多香港人買得起樓？

拖延超過1個月的施政報告，終於在上周三(25日)公布，有關樓市的着墨不可謂不多，最矚目自然是撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅，而維持住宅的辣招。既然港府不鬆綁，投資者難以入市，加上經濟不景，失業率高企及收入減少等問題，其實香港還有多少人買得起樓？又有多少人會買樓？

同樣是磚頭，為何非住宅及住宅的命運各不同。政府給出的理由是，非住宅售價及需求已有顯著回落，而住宅價格仍處於一般市民難以負擔的水平。換言之，住宅可能要如同工商舖售價大跌逾3成，才有機會撤辣。

連向來「離地」的港府都知樓價難以負擔，為何樓市KOL仍然講住宅供不應求，剛性需求無極限呢？就讓我們一起探討，究竟香港有多少人有實力買樓喇！

撇除難以住人的納米樓，一個正正常常300餘、400方呎的上車兩房戶，在新界動輒要500萬元，九龍、港島更要600萬至800萬元。而自去年10月份出現「林鄭Plan」後，1000萬元以下住宅可借8至9成，無疑令上車門檻下降，刺激許多人透過按保上車，才令二手市場轉活。但就算成交量大增，樓價今年亦幾近沒有升幅，據最新差估署私樓售價指數，10月份報380.9點，相比去年5月份高峰396.9點，仍錄4%跌幅。

取樓價600萬元為例，以年息2.5%、借足9成、供款30年計算，壓力測試下最低家庭收入要求為53,658元，每月總供款額22,404元。只要不是為買樓而願意過苦行僧生活的家庭，同時上有父母、下有小朋友，又要強積金、保險、交稅等，家庭收入最少要6萬元才能過活，才有機會儲到首期及應付供樓。

而此類家庭數量有多少呢？統計處最新數字顯示，全港266.5萬個家庭中，收入60,000至79,999元的家庭有20.2萬個；80,000至99,999的家庭有11萬個；至於10萬或以上的家庭有20.5萬個，三者合共51.7萬個。

換言之，目前香港僅2成家庭買得起上車盤，更遑論三房戶、豪宅，且該類高收入家庭應該大多已置業，甚至有機會已「透支」。相信大家應該還記得，數年前大行其道的「父幹」、「母幹」、「爺爺幹」、「嫲嫲幹」，部分家庭更已將供甩的住宅加按套現首期予子女買樓，七除八扣之下，香港人對樓市還有多少購買力，相信大家心中有數。

東網產經專欄作者 林南冧

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