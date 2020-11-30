【市前重點睇】道指期貨靠穩 金價跌至1786美元

●美匯指數跌至92.724；港匯企7.7518；離岸人民幣(CNH)升至6.5718；美元兌日圓報104.09；歐元企1.1972；英鎊見1.3332。金價跌至1,786美元水平。布油跌至47.66美元；紐油報45.15美元。美股道指期貨靠穩。

●外媒引述消息人士報道，滙豐控股正考慮全面撤出表現欠佳的美國零售業務，把資源投放在更賺錢的亞洲業務身上，據悉滙控高層將於數周內向董事局提交有關計劃。

●OPEC+成員國部長周日舉行非正式會議，未能就是否推遲1月份增產計劃達成共識，留待本周初的部長全會作決定。

●日本10月份零售額按月增長0.4%，預估為0.5%；按年增長6.4%，預估為6.2%。

●據報美國女性服裝品牌連鎖店Francesca’s Holdings Corp.計劃最快本周申請破產，主要由於新冠肺炎疫情進一步打擊該公司的經營。

●巴西地理統計局周五(27日)天發表報告指，在新冠肺炎疫情衝擊下，巴西7月至9月失業率達14.6%，創下歷史新高。

●道指收報29,910點，升37點或0.13%；標指收報3,638點，升8點或0.24%；納指收報12,205點，升111點或0.92%。標指和納指均創收市新高。

●俗稱「恐慌指數」的VIX指數周五(27日)一度跌破20，為今年2月以來首見。

●港股ADR指數收報26,818點，跌75點或0.26%。

●12月恒生指數夜期收報26,956點，升31點，高水61點，成交12,240張。

●紐約3月期金收報每安士1,788.1美元，跌1.2%，全周計累跌約4.5%，創近兩個月最大單周跌幅。

●疫苗消息頻現令市場避險需求驟降，現貨金上周跌至近5個月低位。就此，至少7家中大型中國商業銀行陸續發表公告，受疫情影響，國際貴金屬市場價格波動劇烈，投資交易風險加大，上周六(28日)起暫停個人貴金屬交易業務新客戶開立交易帳戶。分析料加重金價沽售壓力。

●紐約1月期油收報每桶45.53美元，跌18美仙或0.39%；布蘭特1月期油收報每桶48.18美元，升38美仙或0.79%。

●英國富時100指數收報6,367點，升4點或0.07%；法國CAC指數收報5,598點，升31點或0.56%；德國DAX指數收報13,335點，升49點或0.37%。

●澳門賭收不斷下跌，其中，貴賓賭廳業務前景更不被看好。券商Sanford Bernstein發表報告，澳門2019至2023年的貴賓賭廳收入複合增長率料縮4%，由140億美元縮至120億美元。到2023年時，貴賓賭廳收入佔當地總賭收將不足三分一。

●印度為今年受疫情重大打擊的國家之一，其今年第2財季國內生產總值(GDP)，即7到9月按年減7.5%，與第1季(4至6月)大減23.9%相比，顯示印度經濟有所恢復，但也顯示印度已連續兩季GDP負增長，經濟正式進入技術性衰退。

●國際評級機構標普調低機管局的獨立信用狀況(SACP)評級，由「a-」降至「bbb+」。由於機管局的評級應與香港政府評級一致，故確認機管局「AA+」長期發行人及發行評級。

●香港強制性公積金(強積金，MPF)制度實施20年資產在上季突破一萬億港元。數據顯示，這20年來強積金基金的表現差天共地，不少股票基金累升幅度以倍計，最耀眼的個別基金更累升逾8倍；但屬保守類別的貨幣基金卻只錄單位數升幅，連本地通脹也跑不贏。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020