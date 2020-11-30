【名家筆陣】施羅德：拜登新能源政策影響深遠

自美國大選展開以來，拜登提出與氣候變化相關的新議程一直備受關注。這些議程有可能導致美國氣候政策發生重大變化，並對電力、交通運輸、房地產及農業等行業產生深遠影響。

眾議院民主黨、拜登競選團隊及參議院紛紛在2020年提出一系列氣候議案。這些議案的重點結合了具抱負的目標、加強監管，以及大規模的聯邦投資。

儘管這些議案之間存在一些差異，但民主黨在主要氣候目標方面的立場一致。這3項計劃均以2050年去碳化目標為本，並以政府開支增至佔每年國內生產總值約1.5至2.5%的水平為構思，藉以奠定美國在潔淨能源行業及科技國際舞台上的領先優勢。因此，這3項議程均主張推行產業政策，在聯邦投資和以市場為基準的機制之間將對前者較為有利。

儘管如此，金融及私營機構對於訂立碳排放成本的呼聲持續高漲，而近期商品期貨交易委員會(CFTC)建議設立全國碳定價機制正是活生生的例子。若拜登的議程得到落實，則有望在其首個任期結束前建立碳價格機制。該議程呼籲美國在2025年前頒布「執行機制」，並以「製造污染者必須承擔其碳排放所產生的所有成本」為原則，以實現2050年的去碳化目標。

作為「重建美好」(Build Back Better)計劃的一部分，拜登於7月份公布的新氣候議程較其最初推行的「潔淨能源革命」計劃更具抱負。若與他早前提出在10年內投資1.7萬億美元的計劃作比較，該計劃建議將投資加快至在4年內投放2萬億美元。

此外，環境公義及氣候平等不僅是拜登團隊競選強調的關鍵事項，同時亦是眾議院及參議院民主黨的議案重點。該議題亦是拜登競選拍檔賀錦麗的競選大綱核心內容。在獲宣布為副總統候選人之前幾天，賀錦麗提出一項氣候平等法案，旨在確保任何與環境相關的法例都將對低收入社群的影響仔細納入考慮當中。

拜登已宣布在美國總統大選中獲勝。他很可能會重新承諾美國將遵守《巴黎協定》，並在2050年前實現淨零排放的目標。這意味着美國將對綠色行業及科技作出大量投資(2萬億美元)，並需要對高排放行業(包括石油及天然氣、公用事業及汽車)實施更嚴厲的監管。

施羅德投資管理可持續投資分析師 Catherine Macaulay

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