亞洲股市：日股升幅收窄 韓澳股倒跌
2020年11月30日 08:24
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（Getty Images圖片）
亞洲主要股市先高後低，日本日經225指數高開185點或0.7%，報26,830點，其後升幅收窄，最新報26,670點，升26點或0.1%。當地公布10月工業生產按月增長3.8%，高於市場預期，並連續5個月增長。
南韓首爾綜合指數高開14點或0.5%，報2,648點，之後倒跌6點或0.2%，至2,627點。
澳股同樣倒跌，澳洲悉尼普通股指數最多升44點或0.6%，報6,860點，最新跌13點或0.1%，報6,803點。
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