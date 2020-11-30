【專家點評】陳正犖：加元或續受風險情緒帶動

美國大選塵埃落定，投資者篤定拜登將做下任美國總統，美匯指數亦已經回落至近3星期低位，加上疫苗發展理想，推升風險情緒，風險貨幣如商品貨幣中的澳元及紐元升幅約5至6%，加元升勢則較遜色，只有約2%，但事實上加元實質基本因素不俗。

加元大部分受惠於環球不明朗減少(包括美國大選及疫苗的有效性)，並且我們預期這動力將於2021年繼續，而美元向下亦是加元重要推動力。同時加拿大政府願意及有能力在有需要的時候，繼續放寬財政政策，支持經濟。我們亦預期加拿大央行於2021年中或縮減量寬，2022年第一季或加息。有機會進一步支持通脹預期於2021年中回升至目標水平。寬鬆的財政刺激及緊縮的貨幣政策，將對加元有相當大支持。

技術上，美元兌加元在1.3000附近徘徊，主要支持範圍在1.2952至1.3000，若果跌穿此範圍，向下動力或加快，目標指向1.2700至1.2800。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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