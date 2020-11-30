【專家點評】潘梓生：金價跌至可長線吸納水平

兩周前曾提及金價仍有一定壓力，長線吸納位置仍可等待，兩周後金價回落超過70美元，幅度一度近半成。兩周過去，金價與其他資產相關性開始出現變化，首先金價開始與其他市場脫節，股市、大宗商品繼續上升，但金價則繼續回落。另一方面，金價一齊跟隨的美國實質利率再度跌到更低水平至負0.9%，理應支持金價，但金價卻未跟隨。

在其他資產回報更為吸引時，金價表現的確令人失望，投資者似乎對黃金失去耐性，ETF等持倉顯示投資資金逐漸撤出金市。不過，金價作為貨幣替代品的定位下，仍能發揮作為儲存購買力的作用，惡性通脹的前景下，金價仍有一定的吸引力。比特幣價格狂升，同樣反映投資者對未來通脹前景的不安，加上現時比特幣價格對黃金的比例已升至2017年以來新高，金價顯得更為吸引。

近日美國債息回落，加上通脹預期升溫，市場同時炒作聯儲局有機會再度增加量化寬鬆，金價在眾人皆棄時更為吸引。金價在高位已回落15%，現時在1,780至1,800美元應有不俗支持，投資者不妨考慮配置一定資產於黃金以對沖未來通脹風險。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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