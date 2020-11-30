【專家點評】沈振盈：本周反覆向上　或現挾淡倉

期指結算後市況仍反覆偏好，恒指正逐步逼向27,000點關口，資金繼續流入舊經濟股份，而新經濟股表現暫且平穩，有利指數繼續上升。當然，若以值博率而論，傳統的舊經濟股份勝算較高，相對的風險亦較細。不過，舊經濟股份當中，仍要以選擇相對落後的、股價未算大升的個股為上。因為部分舊經濟股份，如金屬資源板塊，累積的升幅亦已驚人，再高追的值博率已經不高。

近期開始起動的傳統經濟股，包括內銀股、內險股和石油板塊等。而一直落後的5G板塊，暫時仍未有異動，但卻極可能是未來一周接力的重點股份。大市短期仍可看好，但恒指上望的空間不會太多，估計27,500至27,800點會是頗大的阻力位。全球股市在第4季表現亮麗，主要是因為兩個利好消息，分別是拜登勝出總統大選以及疫苗的研發有進展。然而，全球股市已經將這兩個消息充分反映，若然出現「黑天鵝」，令最終的結果稍有差池，大家也要慎防回吐的壓力亦會很大。

若從玄學角度分析，本周日子偏好，市況反覆中向上，可能出現挾淡倉的情況。

本周每日的股市走勢預測：

周一（丁丑日）：天干屬火地支屬土，火生土局，市況向好，尾市略作回吐。

周二（戊寅日）：天干屬土地支屬木，木剋土之局，走勢有震盪。

周三（己卯日）：天干屬土地支屬木，木剋土之局，反覆乏方向。

周四（庚辰日）：天干屬金地支屬土，土生金之局，先升後回。

周五（辛巳日）：天干屬金地支屬火，火剋金之局，走勢仍佳。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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