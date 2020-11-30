亞盛醫藥獲MDM2蛋白降解劑全球獨家權益

MDM2是腫瘤抑制因子p53的關鍵負調節因子，是迄今為止發現的最強的凋亡抑制因子之一，在腫瘤中高表達，對腫瘤的發生和發展起到重要的作用。

PROTACs技術是通過泛素—蛋白酶體系統(UPS)誘導靶向蛋白降解的一種全新技術。此技術自問世以來受到來自學術界和業界的廣泛關注。區別於傳統的佔據驅動(occupancy-driven)的藥理學原理，事件驅動(event-driven)的PROTACs技術具有諸多優勢，比如具有高活性、高選擇性，催化降解作用模式，靶向不可成藥靶點等。

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