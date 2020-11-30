中國經濟：11月官方製造業PMI升至52.1

中國統計局公布，11月份製造業採購經理指數(PMI)為52.1，預期51.5，前值51.4，連續9個月位於盛衰分界線以上，表明製造業恢復性增長有所加快。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，PMI各項分類指數普遍改善，製造業市場活力進一步增強，恢復性增長明顯加快。在調查的21個行業中，PMI位於擴張區間的增加至19個，製造業景氣面有所擴大。

11月進出口景氣度穩步回升。新出口訂單指數和進口指數為51.5%和50.9%，分別高於上月0.5和0.1個百分點，均為年內高點，且連續3個月位於擴張區間，保持逐月回升走勢，進出口持續恢復向好。

此外，期內製造業原材料採購價格和產品銷售價格均有明顯上升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為62.6%和56.5%，分別高於上月3.8和3.3個百分點，均為年內高點。今月石油加工煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業2個價格指數均位於60.0%以上。

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