傳美國防部將中海油及中芯國際　列解放軍控制企業

傳美國擬列中海洋和中芯國際為由中國軍方擁有或控制的企業。

美國繼上周宣布將89間中國企業列入「與軍事活動有聯繫」的企業清單，周一(30日)再傳擬將包括中芯國際和中國海洋石油的4間公司，列入中國解放軍擁有或控制的企業名單。

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據英媒引述一份文件及3個消息來源稱，除上述兩公司外，名單的其餘兩間公司包括中國建設科技集團和中國國際工程諮詢公司。美國國防部未有回應有關消息。

本月中，美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國資金投資31間由中國解放軍擁有或控制的中國企業，命令於明年1月11日起生效。

中海油周一股價受壓，即市低位見8.57港元，現報8.69元，跌8%；但中芯國際股價見即市低位21.5元後回穩，現報22.3元，升0.2%。

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