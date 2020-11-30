消息稱螞蟻恐無法在2022年前完成上市計劃

螞蟻集團上市前夕突然煞停，外電引述監管人士消息透露，隨着中國着力於對金融科技行業的監管進行改革，螞蟻集團明年重啟上市計劃的希望愈趨渺茫。

知情監管人士稱，螞蟻集團尚處於評估所需進行的變動的初步階段，以滿足新的小貸管理辦法下監管機構的要求，要滿足新要求將帶來巨大的工作量，而且在部分要求還沒有明確下，螞蟻的上市計劃可能無法在2022年前完成。

報道指，螞蟻集團一位發言人拒絕置評，人民銀行、中國銀保監會和證監會未有回覆。

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