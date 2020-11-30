【專家點評】周樂樂：市場風險偏好回升　睇好順周期藍籌

過去一周累計看，滬深兩市走勢分化，成交金額略有所萎縮。上證50、上證與滬深300收漲，深證成指、中小板、創業板與科創50收跌，其中，上證50漲2.54%，科創50跌3%。申万一級行業，10漲18跌，其中，最強五大行業是銀行、非銀金融、採掘、休閒服務與國防軍工，最弱的五大行業是家用電器、計算機、建築材料、傳媒與醫藥生物。從盤面看出，低估值的順周期行業亮眼，尤其是大金融行業，顯示出資金部署低估值順周期板塊意願強烈，而國防軍工板塊因訂單大增的利好驅動而走強；消費、醫療、科技等成長行業因估值過高與機構持倉調整配置遭拋售而走弱。

從市場觀察中，全球股市的韌性仍在加強，背後主要邏輯是經濟復甦預期與信貸下行預期。美國新冠肺炎疫苗預計12月初可以接種，這些事件的最終落地都給市場傳遞出積極的信號，從而提振全球經濟復甦的信心；企業補庫存的預期增強，鋁、銅、石油、鈷鎳、煤炭等大宗商品價格持續上漲，傳導至股票市場則表現為順周期板塊的大幅上漲，從而刺激資本市場的風險偏好上升。同時，因疫情風險下降，種種跡象表明，歐央行、美聯儲和中國央行為了避免通脹飆升，已經把貨幣寬鬆的規模收縮，尤其是中國央行明確不搞「大水漫灌」等。預計未來收緊貨幣寬鬆的步伐將會成為趨勢，但預計各國政府仍然會通過財政政策和適當的貨幣政策來刺激本國的經濟恢復。背後反映信貸周期下行預期將會增強，這不利於高估值成長股，利於低估值藍籌股走強。還有，因為近期處於美國權利交接時期，中美貿易摩擦處於真空期，兩國都在着眼於本國國內的事務，整體外圍市場的環境是趨於穩定的，在沒有突發利空的情況下，市場很難出現恐慌性的下跌，也給低估值板塊上漲提供時間窗口期。

另外，中國已經明確了內循環經濟的發展重心，以家電、汽車的升級換代來帶動相關產業的消費升級，以及通過互聯網+的形式，打通中國各種消費場景的通道。繼續利好內需行業股份。但需要謹慎的是，國家發改委發文調查新能源汽車項目，有可能導致高估值新能源汽車板塊短期出現調整；中國金融監管部門要求信託公司壓縮融資規模，有可能導致信託計劃持倉重的股份遭拋售而股價下跌。

綜上所述，宏觀基本面回升，資本市場風險偏好回升。預計未來A股能夠在3,400點附近企穩，並有向上突破3,458點關口的機會，需強調仍是結構性行情。因信貸下行與補庫存預期，繼續利好低估值順周期的優質藍籌股，如：銀行、保險、有色金屬與石油化工等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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