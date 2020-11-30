巨型併購！環球晶圓擬以逾347億元收購同業Siltronic

外媒報道，台灣環球晶圓表示正就收購德國硅晶圓製造商Siltronic AG展開深入談判，交易金額料37.5億歐元(約347.9億港元)。惟環球晶圓表示不能保證最終會達成交易，收購仍有待監管部門批准。兩家公司預計將於12月份第二周宣布相關交易。

Siltronic於聲明中說，合併將締造晶圓行業的一個領軍企業，並補充交易將禁止於2024年底前在德國裁員。

據報，環球晶圓計劃提出以每股125歐元的價格，較Siltronic上周五的收盤價溢價10%。Siltronic稱公司執行委員會認為該報價有吸引力及合適，並表示其持股30.8%的第一大股東瓦克化學準備以同樣的價格出售。

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