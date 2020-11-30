疫情受控！澳洲第3季經濟料按季增長2.5%

澳洲第3季經濟料按季增長約2.5%，從1991年來首次的衰退中反彈。澳洲第2季度GDP按季下滑7%，當時抗疫限制措施使澳洲大部分地區陷入停滯。鑑於之前疫情熱點地區維多利亞省10月解除封鎖，其他省則於5月重新開放，澳洲第3季經濟增長料更加強勁。包括維多利亞省在內的澳洲大部分地區幾周來都沒有出現新的社區感染。即使如此，澳洲聯儲明年仍料維持近零利率，並擴大購債規模，因通脹和失業率在一段時間內可能低於目標區間。

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