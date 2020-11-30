全球經貿戰：英國通信企業明年9月起禁止安裝華為5G設備

外媒報道，英國政府表示，英國通信企業在2021年9月後禁止安裝華為5G新設備，作為從高速移動網路中清除中國公司設備計劃的一部分。

基於國家安全考量，英國於7月份已下令，要求自2027年起徹底禁止英國5G移動網絡使用華為設備，2021年1月起開始禁止購入新設備。

據英國上周宣布的新法律，如果該國電信業者違反禁令使用中國華為製造的設備，可能面臨最高為營業額10%或每天10萬英鎊的罰款。

此外，英國政府也宣布5G供應鏈多樣化策略，當中包括將初步投資2.5億英鎊與日本NEC合作進行的試驗以及建立新的研究設施。

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