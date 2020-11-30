疫苗面世不代表一天光晒！專家指接種率才是復甦關鍵

近日不時傳出有關新型肺炎疫苗的好消息，帶動美股道指突破三萬點大關。但不少專家分析，疫苗的接種率才是關鍵，憂慮一旦接種率偏低，恐打擊經濟復甦勢頭。

外電引述Newfleet Asset Management投資長David Albrycht表示，疫苗面世就如隧道盡頭有光，但無法確定這條隧道到底有多長。他指出，不確定因素包括疫苗接種是否免費，或是由醫療保險承擔，以及大眾對疫苗的接受程度等。另外，疫苗分發的延遲或多少人拒絕接種疫苗，將使疫情的持續時間拉長。

根據蓋洛普(Gallup)的調查，約58%美國民眾表示會去接種疫苗，42%美國受訪者表示不願意接種，理由包括疫苖研發過於倉促，以及擔心疫苖的安全性等。如果美國民眾的接種比率真的如上述般低，對美國經濟而言將是壞消息。

花旗銀行研究部在報告中預期，要到2021年下半年才能形成群體免疫，明年全球國內生產總值(GDP)的增長率僅為0.7%。而隨着疫苗接種率的上升，2022年GDP增長率預計為3%。BMO全球資產管理股票主管Ernesto Ramos認為，關鍵在於疫苗接種率，疫苗需要得到廣泛採用，才能發揮作用。他認為，疫苗接種的經濟效益要到明年下半年才會顯現，使近期美國經濟可能加速放緩的機率升高。

瑞信美股策略師Jonathan Golub相信，只要美國民眾願意接種疫苗，經濟將受惠，標普指數明年底可見4,050點，較現水平再升13%。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020