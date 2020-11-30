延續減產規模存懸念　OPEC+會議前油價跌1%

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)即將舉行關鍵會議，決定是否延長減產協議，以維持市場平衡。消息人士透露，OPEC+至今尚未針對2021年產油政策達成共識，國際油價周一(30日)下跌約1%。

紐約WTI原油1月交割價下跌0.4美元，或0.9%，至每桶45.13美元。外電報道，OPEC+將於本周一與周二召開產油國會議，關鍵議題就是將本該12月底到期的當前每日770萬桶減產規模，是否繼續延長。

在這一正式會議到來之前，OPEC+於周日舉行了非正式會議，絕大多數參與國贊同將當前減產力度延續到明年第一季度，但是由於阿聯酋以及哈薩克斯坦的反對，導致各國未能形成共識。

如果OPEC+在周一正式會議中還是陷入僵局，意味從1月開始，成員國可以按照新的規模減產，也意味原油市場要面臨約每日200萬桶新增供應的衝擊，約佔全球原油消費量的2%。

值得注意的是，在OPEC成員國中，阿聯酋只算是一個小產油國，10月產量為每日240萬桶，僅佔OPEC的10%。

受消息影響，周一亞洲市早段WTI油價一度跌穿每桶45美元。

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