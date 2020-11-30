調查：外資駐港公司數目10年首降　中企反大增

港府統計數據顯示，外資駐香港公司9,025間，較2019年減少15間，跌幅雖僅0.1%，但卻是10年來首次下跌；其中又以英國公司佔比最多，大減6.7%。同一時間，中企卻大幅進駐香港，一年來增加187間，達到1,986間，增幅為10.3%，成為在港最多駐港機構的來源地。

統計處在今年6月1日至9月中以自填問卷方式，對海外公司的駐港公司情況展開調查，發現目前外資駐港公司，數目最多的中資企業，達到1,986間，按年增加187間或增10%；第2位是日本1,398間，卻年減15間；第3位是美國1,283間，大減61間或減4.5%；第4名是英國665間，48間撤出，減幅6.7%。外資僱用人數降至48.3萬人，是至少近5年來首次下跌，跌幅2%。

至於這些外資的未來3年在港發展計劃，56%維持不變；4%有意撤出香港、按年增加1%；15%有意擴充香港業務，按年急降8%。

商務及經濟發展局局長邱騰華近日回應指，今年境外母公司的駐港公司數目，基本上與去年相若，樂見大部分公司今年仍繼續駐港，僅輕微調整經營策略。

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