全球經貿戰：不想依賴中國！南非零售商增加採購當地服裝

南非零售商因新冠肺炎造成供應鏈中斷，痛定思痛，決定降低對中國的依賴，轉而增加採購當地服裝。

外電報道，南非零售商Foschini Group Ltd.及Woolworths Holdings Ltd.已經簽署了一項行業計劃，其中包括在未來十年內從當地製造商採購其65%的商品。報道指出，Foschini及Woolworths目前正在增加對當地服裝製造商的投資，以減少對中國進口商品的依賴，並確保因疫情而陷入混亂的供應鏈不至於中斷。

售商已經簽署一項行業計劃，包括未來10年內從南非當地製造商採購其商品的65％。

Woolworths採購負責人Lawrence Pillay表示，南非在1990年代後期開始貿易開放，中國挾著成本優勢進入市場，但是世界已經發生了根本性的變化，除了成本因素，還有環境永續問題及、碳足跡及物流等等因素都將迫使人們重新思考本地化的問題，促成南非零售商購買更多在該國製造的服裝。

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