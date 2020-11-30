全球經貿戰：吃印度閉門羹！中資轉捧印尼成東南亞初創龍頭

近年印度科技業繁榮，某程度仰賴中國資金，但今年印度政府連番出手限制中資收購企業、禁用逾200款中資App(應用程式)，迫使中資轉移至印尼。2020年上半年，中資投資印尼暴增55%，該國初創企業規模已破10億美元，躍居東南亞龍頭。

外媒報道，智能手機與家電製造商小米旗下順為資本、阿里巴巴集團旗下BAce資本都表示，正將資金投入印尼。

印尼預估人口已破2.8億，是全球第4大國，除中資外，美國不少科技龍頭與線上金融巨擘如Facebook、PayPal今年也都展開在該國投資計劃。許多印度領跑業界的新創產業都來自於中資挹注，例如網上支付公司Paytm、外送餐飲公司Zomato、數碼教育平台Byju's等。然而，自印度今年4月限制中資比例後，Zomato就未收到螞蟻集團的1億美元資金；旗下App名列上周43款被禁App的阿里巴巴集團也正考慮降低對Paytm支持。

今年上半年據統計，印尼科技業所獲中資達28億美元，較去年同期增長約55%。印尼新創公司在估值、融資能力也明顯跑贏越南及泰國的同業，甚至有些籌資規模已經媲美硅谷獨角獸。

不過或許因為在印度不愉快印象，中資對印尼相對謹慎，特別是許多印尼初創公司正試圖複製印度公司的成功過程。

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