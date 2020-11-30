全球經貿戰：分析指日本視RCEP如「雞肋」…

歷經逾8年共31輪談判，佔全球總貿易額約3成的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)終於在11月15日簽署。這是日本與中國及南韓第一個貿易協議。但外媒報道，日本內部對此的反應卻很微妙。

報道引述過去曾任職日本經濟產業省近3年，曾活躍於國際貿易談判的第一線的日本經濟學教授細川昌彥指出，如果說「跨太平洋夥伴協定」(TPP）是棒球一軍，RCEP只能說是三軍而已，簽署RCEP對日本來說雖是雞肋，卻也是不得不走的一步。

即使TPP在特朗普領導的美國政府退出之下成員國因而縮減，正式名稱也改為「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，但CPTPP目前由日本主導，自由化程度高，與中國主導的RCEP相比，CPTPP才是日本真正的心之所向。

那為何日本要參與RCEP？簽署RCEP對日本最大的意義在於這是日中、日韓史上第一次的自貿協定，只有透過多邊結盟，才能夠淡化日本與中國、南韓彼此供應鏈唇齒相依，卻避不交流的現實。

報道引述瑞穗綜合研究所主席研究員菅原淳一表示，對日本真正有利的，就是具有高競爭力的工業製品。實際上，日本向中國輸出工業製品中，總金額的3分之2都需要關稅，向南韓更有近8成被課關稅。從這個角度看，RCEP尤其對中小企業意義重大。不過，若攤開RCEP「東協加五」的國家組合及關稅開放程度來看，真正帶給日本的效用卻有限度而已。

首先，國家組合除了中、韓、澳、紐外，還囊括柬埔寨、老撾等後段班國家，顯然與前段班差距太大，對日本實質貢獻有限，遵循協定內一致的規範能力亦有待觀察。即使當中國違規，是否有力量牽制，這些都成疑問。

在開放程度上，自由貿易的關稅撤銷比率以慣例來說是9成，雖然RCEP的91%勉強及格，但遠不如TPP上看99%。例如RCEP之下，關鍵的電動車電池零組件，真正要降到零關稅得等到16年以後，屆時中國自家供應商在中國市場早已經卡好位置，可見對日廠的好處有限。

更何況，RCEP最大的敗筆是印度缺席，也就少了一股牽制中國的力量。

為補救這一點，日本拉攏印度、澳洲，推動三邊「供應鏈彈性倡議」(RSCI)，主張在印度太平洋重建一個供應鏈，正就是讓日本足以計劃一個沒有中國的供應鏈，此舉延續之前中日倡議的「一個自由與開放的印太戰略」，即有印度做為橋樑，也為日本進軍非洲鋪路。

始終，日本最着緊的依然是TPP，即使美國退出，也要主導CPTPP，皆因加入CPTPP將能推升日本GDP達0.6個百分點，只比美國未退出時少了0.2個百分點，而TPP是高標準的自由貿易協定，不只關稅自由化程度高，更降低非關稅壁壘，涵蓋的規則繁多又嚴格，包括減少對國有企業的優待等議題，已經超越商品貿易，向更深的經濟層次開放。且CPTPP沒有中國參與，對日本的制華政策亦具戰略意義。

畢竟，目前最須要RCEP的，是中國而不是日本。反而，在簽署RCEP後，中國高調表示考慮「積極加入」TPP，令日本有所顧慮，到底CPTPP是迎接美國重返，抑或歡迎中國加入？被提名為TPP新成員國的歐洲又會有何考慮？

顯然，全球經貿戰未有停止，國際之間的利益盤根錯節，全球大國博弈仍在激烈進行中…

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