【高盛推介】恒指變動不大　可留意高槓桿牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：國家統計局公布，11月份中國製造業採購經理指數(PMI)升至52.1，超過3年高，好過市場預期。恒指早段窄幅上落，現報26,847點，下跌47點。

觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五資金繼續部署熊證，錄得約5,200萬元資金流入，已經是連續第6日資金流入，資金有上移至較高收回價的情況，而重貨區仍然維持於收回價27,200至27,400點；而牛證於上周五有約2,300萬元流走。

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