美國學者：3大理由睇好明年美股表現　道指5年目標睇…

外媒引述美國頂尖商學院之一、賓夕法尼亞大學的沃頓商學院(University of Pennsylvania's Wharton School of Finance)金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)表示，基於充裕貨幣供應量、疫苗佳音以及優於預期的選舉結果，明年美國股市仍將穩步向上，若無重大突發因素破壞牛市行情，道指可能在未來4至5年上望40,000點大關！

西格爾指出，來自美國政府及聯儲局的資金是貨幣、非金融機構發行之旅行支票、活期存款減掉在途存款與聯邦銀行應收未收款、其他支票存款等4種流動性最高的M1(狹義)貨幣的超強催化劑，今年3月以來M1貨幣供應成長44%是第2次世界大戰後空前增加。全球利率已經接近或正處於0%，股票之類的風險資產會成為投資者有力選擇。利率處於歷史低位的時候，股票在資產組合佔據一席的地位很難被擊敗。

11月美股在疫苗利多加持下，能源、金融、傳統產業與許多低價價值股狂補漲，道指、標普500指數至上周五(27日)收市為止，單月升幅分別是12.86%、11.27%，有望雙雙締造1928年以來最佳11月；納斯達克指數單月升11.86%，亦是2001年以來最佳的11月。

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