港股格局：李偉傑料維持在26600至27300點上落
2020年11月30日 10:54
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股自踏入11月以來表現不俗，恒指沿着10天線拾級而上。隨着美國總統大選塵埃落定，市場對中美關係有正面解讀，加上內地股市向好，因此港股即使有回調，力度亦不會太大。不過，現階段股份輪動，令港股未能企穩27,000點樓上，或須更長時間整固，恒指料維持在26,600至27,300點上落。
內銀股近期跟隨A股做好，李認為，內銀股公布第3季業績後，讓利情況較上半年改善，觸發股價反彈。以工商銀行(01398)為例，該股在北水買盤支持下，現價已逼近7月高位，短線或需先行整固後再上，下年初目標價可睇5.8港元。
李偉傑又指，美團(03690)即將公布第3季度業績，集團可望受惠內地經濟復甦，若然業績與預期落差不太大，股價有望維持高位整固。冇貨的投資者可待調整至300元水平先下一注，待績後再留意低位撈貨機會。
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