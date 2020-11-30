港股格局：李偉傑料維持在26600至27300點上落

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股自踏入11月以來表現不俗，恒指沿着10天線拾級而上。隨着美國總統大選塵埃落定，市場對中美關係有正面解讀，加上內地股市向好，因此港股即使有回調，力度亦不會太大。不過，現階段股份輪動，令港股未能企穩27,000點樓上，或須更長時間整固，恒指料維持在26,600至27,300點上落。

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