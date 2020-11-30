中遠海發獲轉讓3.27億美元在建散貨船造船合約
2020年11月30日 10:54
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中遠海發(02866)公布，原買方與間接全資附屬公司東方富利國際訂立協議備忘錄。據此及在其條款規限下，原買方同意向東方富利國際轉讓造船合約項下有關16艘在建散貨船的所有權益、責任及債務，總代價為3.27億美元。
該公司指出，為了長期發展集團的船舶租賃業務，力爭成為具有領先航運物流特色的中國領先及世界一流的綜合供應鏈金融服務提供商，簽訂轉讓及更替協議將擴大船舶租賃業務的規模，並增加集團自有船舶的比例。
於船舶交付後，集團與中遠海運散貨集團的擬定定期租船合約亦將為集團提供穩定收入流。
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