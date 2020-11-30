中遠海發獲轉讓3.27億美元在建散貨船造船合約

該公司指出，為了長期發展集團的船舶租賃業務，力爭成為具有領先航運物流特色的中國領先及世界一流的綜合供應鏈金融服務提供商，簽訂轉讓及更替協議將擴大船舶租賃業務的規模，並增加集團自有船舶的比例。

於船舶交付後，集團與中遠海運散貨集團的擬定定期租船合約亦將為集團提供穩定收入流。

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