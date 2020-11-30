【期權攻略】陳偉明：港股上升空間有限　採期權二段式操作

市場憧憬多家藥廠疫苗即將面世，拜登又正式獲得交接授權，加上聯儲局前主席耶倫將出任拜登內閣的新任財政部長，一連串利好消息令市場不明朗因素降低，美國道指在上周二(24日)一度重上三萬點水平，刺激港股於上周三(25日)重返27,000關口，高見27,040點。

雖然本港舊經濟股再度起飛，但新經濟板塊再度出現壓力，加上《施政報告》未有帶來驚喜，而最重要的是本港第四波新冠疫情已經爆發，預期很快又會再度收緊限制措施，增加港股進一步向上突破的難度。

技術上，期指短期阻力是上周三頂位27,077點，究竟這一次升浪會否進一步挑戰28,000關不得而知，但是要在今年底前明顯升穿28,000關卻有一定難度，換句話說，現在港股是處於有機會進一步向上挾淡倉，但上升空間有限的格局。

策略上傾向建議投資者作期權兩段式操作，首先可考慮在期指27,000點附近，採取買入勒束式期權組合(Long Strangle)，同時Long Call及Long Put 12月價外1,000點恒指期權博爆邊。現在引伸波幅偏低，如果期指向下爆邊很好，但如果期指進一步向上挾淡倉，可考慮在27,600點上，進行期權第二段操作進一步加倉，Short Call 12月28,600點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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