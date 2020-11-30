曹貴子涉串謀康宏前執董詐騙　法庭裁定罪名不成立

3名被告曹貴子(55歲)、時任康宏財務總監陳麗兒(46歲)及時任董事陳毅凱(51歲)，他們被控串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪。控罪指他們涉於2016年4月至2017年12月期，間串謀詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，及致使有關交易無遵守《聯交所證券上市規則》，令康宏財務承受經濟損失或風險，並使康宏控股的股東及潛在投資者承受風險，及使聯交所不能履其公共責任。

法官裁決時指康宏成立己久，曹在2016年之前曾透過其他公司擁有康宏的股權，其後雖減持股權，但他的影響力並無減低，其「一言堂」的管治方式，即使在台灣蔡氏家族加入後，亦沒有太大改變。惟他在有關時段並非董事局成員及沒有職位，故未獲邀參加董事會，亦沒有責任或機會向董事會披露。

法官明言，曹於康宏的地位及影響力乃是眾人皆知，3人根本沒必要協議作隱瞞或不披露；而曹在處理康宏收購自己佔有大部分股權的公司，存在利益衝突，卻在財務報告中不予披露，康宏當時的董事局就有關事項卻無一成員提出質疑，至少是塞責，亦迹近從犯。法官直指如有協議的話，參與者應該不只是3被告，而是董事會所有知情的董事，被瞞騙的對象則是公司小股東、聯交所有意投資者。

至於本案其實涉及很多刑事及民事糾紛，從律師的盤問中得窺部份權力鬥爭，但法庭只會處理控罪事項。而各證人雖然都指曹為大股東或大股東代表，卻未有正式紀錄，且曹在2017年之前更已非康宏的董事。從證人口供中，曹在康宏決策上有明顯及決定性的影響，且公司運作模式上，基本上與獨資經營的商業機構無太大分別，實際上掌握運作權的乃曹。

而次被告及第三被告雖作為公司高層，有一定受信責任，但他們有否違反僱員或董事會成員職責，並非案要考慮的事項。曹參與公司的日常運作是眾人皆知的事實，至少一名非執行董事亦清楚知道曹的地位及影響力，故3名被告協議不披露一個眾人皆知的事實只是多此一舉的行為，且隱瞞涉案交易的關係，對次及第三被告亦沒有好處，兩人並沒有動機參與協議。法官直言若有協議，亦非只案中3名被告，而是所有知情董事。

法官指有關交易屬關連交易，曹在處理康宏收購自己佔有大部分股權的公司，存在利益衝突。而有關交易卻沒有在2016年年報中披露。惟根據僅有的草擬會議紀錄，當時3被告等人議決通過的，是委派其中一名董事負責去「批准年報」，而非通過2016年年報。

法官指各董事有責任提出不妥之處，若要追究責任的，應是向所有董事會成員，而不只本案3名被告，且違反董事責任並非控方指控的部分。法官認為控方並未能毫無合理疑點證明3被告面對的控罪，遂裁定3人罪名不成立。至於訟費爭議，法庭則押後至12月7日處理。

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