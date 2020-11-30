人民銀行開展2000億人民幣MLF操作
2020年11月30日 11:07
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（中新社圖片）
人民銀行在月底時意外開展中期借貸便利(MLF)操作。人行公告稱，為維護月末流動性平穩，周一(30日)開展2,000億元人民幣(下同)MLF和1,500億元逆回購操作。MLF中標利率維持2.95%。
12月將有6,000億元MLF到期。人行公告並稱，將於12月15日再次開展MLF操作，含對12月7日和16日兩次MLF到期的一次性續做，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。
據外電統計，這是11月進行的第二次MLF操作，為今年以來首見月內第二度操作，此前人行均在月中開展操作。
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