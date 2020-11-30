【瑞通推介】舊經濟股續發威 牛熊證精選
2020年11月30日 11:16
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國政局逐漸明確化，加上疫苗發消息正面及美國感恩節網購銷售額創新高，帶動美股上周五(27日)高收，道指收報29,910點，升37點或0.1%。恒指上周五高位再度重上27,000點，收報26,894點，升75點或0.2%，連升6日，累漲537點。今早於26,900點水平好淡爭持。
恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出約2,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,500萬港元，反映資金繼續預期大市將見整固。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。
資金流入舊經濟股，配合內地股市上周五上揚，帶動中資券商、內房和內銀表現。中信証券(06030)上周五以接近全日高位17.54元收市，升幅3.5%，結束3日跌勢，並一舉收復10天、20天及50天線。今早一度再升逾4%，高見18.36元，升穿100天線。上周五有逾390萬元淨流入其好倉。
人行支持銀行發行永續債補充資本，加上首10個月工業企業利潤轉正，以及金融數字化發展聯盟正式成立，內銀股連日做好。建行(00939)三連升，上周五收升2.1%於6.1元，今早曾漲逾4%，高見6.37元的逾四個月高位，下一阻力留意七月上旬升抵的52周高位6.66元。上周五分別有近550萬元和逾20萬元淨流入其好倉和淡倉。
融創中國(01918)上周五曾重上30元，最終收報29.9元，升2.4%。公司宣布戰略投資內地社區全科醫療商強森醫療，合作發展城市醫療配套及社區醫療康養服務。融創今早升約3%，曾升穿31元。上周五有逾130萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。
科技股上周五表現平平，但瑞聲(02018)見跑出，在成交配合下曾升3.6%至43.8元，一舉重越10天、20天及50天線，收報43.4元。瑞聲在今月中旬公布遜市場預期的季績後，股價由約45元水平開始回落，其後在41.5元附近有觸底迹象。今早再升逾1%，一度重上44元。上周五分別有近70萬元和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
中証輕微價外、短期購(23414)，行使價20.33元，2021年1月到期，實際槓桿9倍。
建行輕微價外、中短期購(12659)，行使價6.78元，2021年3月到期，實際槓桿11.1倍。
融創輕微價外、中短期購(12374)，行使價32.919元，2021年3月到期，實際槓桿4.9倍。
小米輕微價外、中短期購(26202)，行使價29.38元，2021年3月到期，實際槓桿5.3倍。小米輕微價外、中短期購(18170)，行使價28.15元，2021年5月到期，實際槓桿4.4倍。小米價外、中短期沽(26203)，行使價21.88元，2021年3月到期，實際槓桿5.8倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
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