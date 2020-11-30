【瑞通推介】舊經濟股續發威　牛熊證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國政局逐漸明確化，加上疫苗發消息正面及美國感恩節網購銷售額創新高，帶動美股上周五(27日)高收，道指收報29,910點，升37點或0.1%。恒指上周五高位再度重上27,000點，收報26,894點，升75點或0.2%，連升6日，累漲537點。今早於26,900點水平好淡爭持。

恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出約2,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,500萬港元，反映資金繼續預期大市將見整固。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

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