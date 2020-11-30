【深度解構】內地推國際銅期貨　香港成輸家

港交所在2012年收購LME，擬大搞國際大宗商品市場期貨交易，其願景是將香港發展成連接中國內地龐大的金屬市場與世界其他地區的交易中心。可港交所與LME一直未能與上海期貨交易所(SHFE)就這方面展開更深入的合作，如今內地更自行推出銅國際期貨產品，更顯得香港成為輸家。此舉既影響LME成為全球貴金屬價格定價中心的地位的進程，而上海長遠則有可能成為亞太地區的定價點，兩者皆在反映全球金屬供應鏈去全球化的發展趨勢。

中國是世界上最大的金屬實物買家之一，也是世界上新興的工業強國，故LME一直努力試圖在那裏開設倉庫。可在中證監(CSRC)明確禁止任何海外交易所開設倉庫之後，LME已放棄在上海保稅區開設交易所倉庫的想法，改而在台灣開設倉庫並在新加坡設立代表處來加強其在亞洲的業務。如今隨着上海而不是香港成為內地和國際市場之間的銅連接器，LME和港交所如今只有繼續等待。

是次上海推出國際銅期貨產品，新合約在上海期貨交易所的子公司國際能源交易所交易，是繼原油、橡膠和低硫燃料之後，上海第4次以人民幣計價的國際合約。從某種意義上說，它們是國際性的，與內地交​​易所其他本土產品不同的是，這些國際合約不包括中國的13%增值稅，並且無需建立內地子公司就可以對外交易，這些都有助提高人民幣的國際化水平，並提升中國的定價能力。

事實上，中國不希望自己的經濟或市場，總是受到國際市場的影響。中國既為全球工業金屬最大的消費國，擁有全球50%以上的採礦供應量，其經濟情況也是銅價表現的重要指標，實沒有理由只是價格的接受者，而不成為定價者。

中證監副主席方星海上午在國際銅期貨上市儀式上表示，希望國際銅期貨充分發揮優勢，在不遠的將來，能成為亞太時區銅跨境貿易的定價基準之一。

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