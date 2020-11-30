港股格局：熊麗萍指不宜高追內銀股
2020年11月30日 11:31
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駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，市場每逢12月會憂慮銀行資金緊張，特別是今年疫情下或影響企業還款，但人民銀行近期數次開展中期借貸便利(MLF)操作，並預告12月中仍有操作，紓緩市場憂慮。
此外，部分投資者開始部署明年經濟復甦，以及中國11月份製造業採購經理指數(PMI)優於市場預期，吸引資金繼續追捧舊經濟股。然而，內銀股近期升幅已跑贏恒指，現水平不建議高追，但可續持有。資金在新舊經濟股輪動下，她預期恒指將於26,200至26,500點水平有支持。
她指美國總統特朗普將於明年1月下台，究竟制裁如何具體運作仍是未知之數，但消息對中海油來說較突然，加上有傳油組及夥伴國尚未就維持減產規模期限取得共識，兩大負面消息令其股價受壓，投資者不宜短期貿貿然沾手。至於中芯，市場對公司受美國制裁早已有心理準備，料股價會在區間內上落。
美團(03690)周一公布季度業績，她提醒美團股價已累升不小，萬一業績缺乏驚喜將成為市場套利目標，加上現時資金傾向在年底前鎖定新經濟股年內利潤，以及染藍落實，美團短期欠缺股價上升催化劑，博績後再大升的值博率不高。
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