港股格局：羅尚沛料12月窄幅上落 內銀仍可取
2020年11月30日 11:41
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大市低開後跌逾百點。銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，市場正在觀望美股周一晚上走勢，美股於感恩節過後飆升，市場擔心會否出現回調，恒指12月後市料於26,200點至27,000點上落，無特別方向。
他指出，現時美國總統大選情況非常混亂，即使選舉結果明朗化，但仍存在不少法律問題，未必能帶動港股上升。股市現時不跟隨外圍股市，中國周一公佈的經濟數據向好，但未見利好港股。
資金方面，他認為資金繼續兩邊走，科網股周一受壓，他認為市場未能完全消化內地政府反壟斷法的消息，因現仍處於徵求意見的階段，確實政策未出台。不過，投資者可在阿里巴巴(09988)260以下價位分段吸納。
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