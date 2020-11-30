港股格局：羅尚沛料12月窄幅上落　內銀仍可取

大市低開後跌逾百點。銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，市場正在觀望美股周一晚上走勢，美股於感恩節過後飆升，市場擔心會否出現回調，恒指12月後市料於26,200點至27,000點上落，無特別方向。

他指出，現時美國總統大選情況非常混亂，即使選舉結果明朗化，但仍存在不少法律問題，未必能帶動港股上升。股市現時不跟隨外圍股市，中國周一公佈的經濟數據向好，但未見利好港股。

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