【高盛推介】內銀股做好 購沽證有乜揀？
2020年11月30日 11:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：內地採購經理指數(PMI)勝預期，加上人行今日(30日)意外開展中期借貸便利操作，內行股全面上升，工行(01398)及建行(00939)分別上升4.3%及2.8%，報5.08元及6.27元，兩者同是連升4日，見近4個月高位，同時是現時升幅最大的兩隻藍籌股。
觀察個股輪證資金流向，相對於建行認購證，建行牛證見較多而且較持續資金流入，過去8個交易日皆錄得資金流入，金額合共逾900萬元；而建行及工行認購證於過去5個交易日分別有約200萬及400萬元流入。
投資者如看好建行，牛證可留意貼價牛(55498)，收回價5.8元，是市場上少數較貼價、高槓桿的牛證；認購證則可留意建行購(17994)，是中期輕微價外證中槓桿最高的選擇，條款及槓桿都突出。投資者如看淡則可留意中期輕微價外證中槓桿最高的建行沽(14251)。
建行牛(55498)，收回價5.8元，行使價5.7元，換股比率10，槓桿比率11.6倍，少數貼價、高槓桿。
建行購(17994)，行使價6.79元，2021年2月26日到期，實際槓桿11.2倍，行使價6.3至7元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
建行沽(14251)，行使價5.28元，2021年4月28日到期，實際槓桿8.9倍，行使價5.2至6.2元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
工行購(19901)，行使價5.81元，2021年1月22日到期，實際槓桿13倍，輕微價外、高槓桿。
工行牛(51182)，收回價4.2元，行使價4.1元，換股比率10，槓桿比率5.3倍，低街貨。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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