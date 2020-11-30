【大行報告】大摩指內銀股利潤壓力減　招行受惠

投資銀行摩根士丹利發表的研究報告指出，中國人民銀行及網聯的支付數據回升，可能表明內地商業活動的反彈要比官方數據強，再加上收入增長的反彈和家庭財富創造強勁，料可為內地金融行業提供支持。

據人民銀行報告今年第3季度，內地銀行卡消費支付金額為30.82萬億元人民幣，按年增長4%。在持續增長的情況下，估計截至第3季的增長可能會更高。基於內地消費復甦，料可支持第3季個人財富按年升6.9%(按季升4.5%)，今年以來的增長率約4%，而大摩則預計，全年增長率將高於名義GDP增長。

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