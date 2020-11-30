新股專輯：藍月亮傳最快本周開始招股　籌78億元

市場消息指，中國洗衣液品牌藍月亮最快本周展開招股活動，計劃集資10億美元(約78億港元)，美銀、中金和花旗為聯席保薦人。

據初步招股文件，2019年全年純利10.79億元，按年勁升94.88%；收入按年升4.16%至70.49億元。毛利率為64.2%，按年增加6.8‬個百分點。

藍月亮目前於廣州、天津、昆山及重慶設有4個生產基地，預期集資所得將用於擴充產能及購買設備、提高品牌知名度、投資併購、增強銷售網絡、研發及營運資金等。

該公司主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑。根據行業報告，於2019年，以零售額計算，其為中國洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場「一哥」，市場佔有率分別為24.4%、27.9%及17.4%。

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