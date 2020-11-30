標普料亞太地區GDP今年下降2%　明年彈6.8%

標普全球評級發表報告，預計2020年亞太地區國內生產總值(GDP)下降約2%，到2021年將增長6.8%，與早前預測相若，但提醒市場面對的不確定性仍然高企。

標普全球評級亞太首席經濟學家羅奇(Shaun Roache)認為，在不確定時期需要非常注意預測的風險。但更重要的是，該行相信有效的疫苗將早於該行原先預期的2021年下半年推出，意味着正常化的速度會加快，對勞動市場等的影響料較少。

其他利好消息包括就業已趨穩定、美國新一屆政府有望降低中美衝升級的風險，以及亞太15個國家的區域署了全面經濟夥伴關係協定(RCEP)。羅奇說，上述因素均降低了未來12個月及打後前景惡化的可能性，增長亦有望加快。

該行預期，部分國家政府已經宣布了財政預算，將在2021年的大部分時間內為經濟提供支持。另外，該行預計2021年貿易將有支持，雖然歐美疫情升溫削弱需求，出口可能會走軟，但該行對其出口增長的前景保持不變。而電子和消費品的復甦將有利中國、新加坡和台灣。

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