傳虛銀不滿滙豐eDDA收費高 脅協刪除功能或轉嫁費用予客戶

早前傳出滙豐銀行就直接扣帳授權(eDDA)向虛擬銀行收取高達2%的收費。據悉，近日滙豐態度有所軟化，改用分層定額收費模式，費用介乎0至2%，惟仍引起虛銀不滿。市場消息稱，部分虛銀威脅取消eDDA或將費用轉嫁客戶，亦考慮從eDDA功能上剔除滙豐，又或降轉帳限額。

據報指，滙豐願意在2%預設收費的基礎下，向各大虛擬銀行提出有關分層定額收費模式，交易額100元以下免費，100至100萬元或以上各層收費介乎2至2萬元不等。

報道引述虛銀指，現時香港銀行同業結算收費有限公司(HKICL)港元結算收費，現時每月首1萬宗eDDA指示，銀行會向合作機構徵收每宗0.484元成本收費，其後每宗收費0.381元，即使滙豐分層定額收費，作價仍不合理。

消息指，雙方仍處磋商階段，但有虛銀認為，目前分層定額收費方案仍十分高昂，虛銀難以承受額外的成本。以現時虛銀整體約30萬用戶計，若每人每月用eDDA從滙豐轉帳1萬元到虛銀，定額收費200元，即每月涉及收費高達6,000萬元。

有虛銀指，若未能與滙豐達成收費協議，或會刪除eDDA功能，又或將費用轉嫁客戶，亦可針對性設一個較小的轉帳限額。另有虛銀指，若與滙豐談不攏，會考慮將eDDA轉帳額降至以千元計，最差情況在eDDA功能剔除滙豐。

天星銀行發言人回應指，雙方仍在商討階段。眾安銀行指，該行一直與滙豐商討有關事件，目前仍在商討中。

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