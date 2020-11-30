淺水灣道125號全幢逾10億易手　呎價3.27萬元

土地註冊處資料顯示，南區淺水灣道125號近日以10.12億元登記售出，新買家為JOYFUL COLOUR LIMITED。公司註冊處資料，買方董事包括Kerr Keith Graham，即太古集團前高層、the development studio創辦人簡基富。另一名董事鄭宇，為萬泰集團田北俊家族或有關人士，同時為the development studio財務部主管。

資料顯示，上址現為1幢12層高物業，曾於2019年屋宇署批出建築圖則，獲准重建1幢13層高分層住宅，總樓面約30,894方呎。以此計算，是次成交樓面呎價約32,757元。

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