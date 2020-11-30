應付中國客戶需要　摩通擬倍增新加坡私人銀行數家數量

外電報道，投資銀行摩根大通計劃在未來兩年內，將為新加坡的中國客戶提供服務的私人銀行家數量增加一倍，這表明該公司希望從亞洲第二大財富市場獲得增長。

外媒引述摩通東南亞私人銀行業務新負責人James Wey表示，隨着中國財富的快速增長，需要就如何管理新發現的財富提供有見地的建議。

摩通在亞洲最大的私人銀行榜(中國以外)中排名第7位，與瑞士信貸集團和摩根士丹利競爭，客戶對象包括公司上市後財富暴增的地富豪，而新加坡是這些富有人士存放資金、置業和設立家庭辦公室的熱門地點。

他指出，摩通私人銀行一直專注於新加坡客戶和印尼客戶，並擁有50多名客戶經理，中國團隊是摩通私人銀行在新加坡的最新成員。上周摩通宣布將服務於印度僑民的團隊與處理新加坡居民的團隊合併，從12月1日起生效。

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