人民幣速遞：今年底前料6.5至6.6區間波動

人民幣中間價報6.5782兌每美元，下調27點子；在岸人民幣於接近中午12時15分報6.5849；離岸人民幣報6.5765。分析預計，人民幣匯率或於6.5元關口受阻，料在年底前會於6.5至6.6區間波動。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，內地企業在進口貨品時，需要以外匯貨幣作交易，而人民幣匯率早前大幅攀升，或吸引內地進口商拋售人民幣，同時購入外匯貨幣，故影響人民幣匯率短期走勢。

另外，她亦表示，雖然美匯指數疲弱，惟美國總統特朗普出手制裁中國企業等消息繼續發酵，成為人民幣升值阻力。她預計，在美國總統特朗普卸任前，人民幣匯率會較波動。

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