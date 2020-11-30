美國再出重拳？分析料中芯或更難追上台積電

外電報道指，今年9月，美國商務部已對中芯實施出口管制措施，美國公司被要求需申請出口許可證，才可繼續供貨給中芯特定產品。美國商務部工業與安全局指出，中芯出口可能用於「軍事用途」，構成「不可接受的風險」。

面對美國的圍堵，中國積極推動半導體產業發展，實現科技自給自足的基礎，中芯被視為此願景的基石。為應付業務擴張，中芯7月在上海科創板上市，集資超過70億美元。可有錢不能就可解決技術落後的問題，中芯要追上競爭對手台積電，顯然還有很長的路要走，尤其在先進製程上，台積電至少比中芯領先2代。

中芯若被列入有中國解放軍背景的美國國防部黑名單，要追上競爭對手台積電將更為艱難，因為中芯可能會被美國供應商拒之門外，而這些供應商往往生產最先進的晶片製造設備。

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