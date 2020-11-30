調查：估值逾百億日圓的日本獨角獸企業數目年增30%

外媒引述日本1份調查顯示，2020年估值超過100億日圓(約7.4億港元)以上的日本企業達到80家，按年增加30%。

《日經中文網》報道，「2020 NEXT獨角獸調查」推算了170家日本未上市企業的企業估值，發現其中估值超過100億日圓以上的日企達到80家，較2019年相比增加了17家；而估值超過10億美元的獨角獸日企有3家，數量按年持平。

根據調查排名估值最高的前5名日企，分別為從事人工智能的Preferred Networks(估值約為3,571億日圓，約264億港元)、聚合媒體App SmartNews(估值約為1,237億日圓，約91億港元)和材料開發TBM(估值約為1,233億日圓，約91億港元)、太空垃圾清掃公司Astroscale Holdings(估值約為713億日圓，約52億港元)和線上支付公司Paidy(估值約為674億日圓，約50億港元)。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020