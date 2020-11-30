華爾街好友：標普500年底前有望挑戰4000點

華爾街好友分析師--Capital Wealth Planning的Jeff Saut接受外媒訪問時表示，標準普爾500指數到年底前將升至4,000點，即較上周五的3,638點再升10%，較3月底低點上漲83%。

Jeff Saut指出，企業獲利表現比大部人想像的好，標普500和道指創新高，而且還會再升。他認為，大部分投資者嚇得要死，抱了太多現金。今年美股曾回調37至38%，淡友即說「熊市」來了，顯然是不懂長期牛市為何，事實是美股的趨勢從2009年3月就開始向上了。

據其說法，標普500創紀錄的表現，可對應到1949到1966年以及1982到2000年的股市走勢。他指出，在1995年，即使投資者認為上漲乏力，標普500持續突破阻力；那是標普史上走勢最強的5年。他相信，因為沒有迫在眉睫的危險，歷史會重演。

他認為，市場最大風險是地緣政治事件，例如與北韓發生的核事件，又或美國政府犯下政策錯誤，但他不認為這些風險會發生。而在其風險清單中，疫情並不是最大的市場風險。

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