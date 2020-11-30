比特幣暫在18000美元回穩　分析指短期仍趨波動

比特幣周一(30日)即市報18,553.3美元，升757.4美元或4.08%。

市場分析指出，短期內不排除比特幣價格仍較為波動，因數據指標顯示，所有交易流入均值指標均達到「危險區域」，往績顯示短期調整會持續，尤其見到被稱為「比特幣鯨」的比特幣大戶，已開始向交易所存入比特幣，不排除準備拋售。

被稱為「Bitcoin Jack」的匿名比特幣投資者，之前亦作出類似的預測，往績顯示，當比特幣進入調整時，有90%的人會過早購買，然後在跌至底部時賣出。

至於比特幣短期的支持位，交易員看法不一，但主要範圍都在15,000至16,000美元水平，最悲觀則睇14,000美元。

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