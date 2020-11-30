新股專輯：加科思傳正進行預路演　集資23.4億元

已通過聯交所上市聆訊的尚未有盈利或收入生物科技企業加科思，市傳正進行預路演，集資約3億美元(約23.4億港元)。高盛及中金為聯席保薦人。

加科思為專注於癌症治療的中國生物技術公司，旗下自主研發的核心產品JAB-3068獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)用於食道癌治療的孤兒藥認證，目前正在中國進行臨床二a期試驗，預期2021年下半年進行全球臨床二b期試驗。

是次集資所得約88%用於產品的臨床開發及商業化；約8%將用於建造符合品生產質量管理規範(GMP)標準的內部生產設施；約4%用於一般企業及營運資金用途。

另外，小家電網上銷售商Vesync亦正進行預路演，擬集資2億美元(約15.6億港元)。法巴及創陞為聯席保薦人。

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